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Автор Олег Артюков

Эксперт о том, что на самом деле является главным вопросом переговоров РФ и США

Политика

Политолог Алексей Наумов полагает, смысл переговоров между Россией и Соединёнными Штатами заключается в том, что основное требование Москвы к Вашингтону не является ни военным, ни политическим.

Эксперт о том, что на самом деле является главным вопросом переговоров РФ и США

"Это требование идеологическое — своего рода призыв сбросить маску, перестать валять дурака, прятаться за лозунгами и начать говорить по существу", — написал эксперт в своём telegram-канале.

По мнению Алексея Наумова, ни Советский Союз, ни современная Россия не признавали за США никакой идеологии, а "распространение демократии и свободы" считали прикрытием для наращивания могущества.

Однако для самих США, считает политолог, идеологический флер очень важен. Средний американский политик куда идеологизированнее российского коллеги, подчеркивает он. И "налёт идейного движения позволяет эффективнее продвигать национальные внешнеполитические интересы", считает эксперт.

"Американцы не могут открыто дезавуировать свои же громкие слова — мессианство, роль лидера свободного мира и бастиона демократии вплетена в саму основу Соединённых Штатов. Гражданская религия исключительности проникает во все слои общества, всякая битва США что внутри страны, что снаружи, оформляется библейским противостоянием добра и зла, света и тьмы", — полагает Алексей Наумов.

Он считает, что главный вопрос переговоров — "смогут ли американцы заглушить собственные голоса в голове и начать говорить по существу". При этом Алексей Наумов отметио, что "пока прогноз, мне кажется, благоприятный".

Напомним, в декабре прошлого года Россия направила США предложения по гарантиям безопасности, которые в том числе исключали продвижение НАТО на восток. В январе прошли переговоры по этому поводу. В минувшую пятницу эту тему обсуждали в Женеве министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

После переговоров Сергей Лавров сообщил, что Энтони Блинкен пообещал направить письменный ответ на предложения России в течение нескольких дней.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
Темы сергей лавров энтони блинкен
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