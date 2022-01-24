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Автор Игорь Рябов

Песков: Путин принимает меры для обеспечения безопасности России

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин как главнокомандующий Вооружёнными силами РФ примет меры, чтобы обеспечить безопасность страны на фоне роста напряжённости.

Песков: Путин принимает меры для обеспечения безопасности России

Песков прокомментировал недружественные заявления стан НАТО в адрес России, которые активно публикуют западные СМИ.

"К сожалению, мы с вами живём вот в таком агрессивном окружении… К сожалению, мы все вместе с вами видим перепечатки и ссылки на прежде всего англо-саксонские средства массовой информации, читаем заявления представителей стран НАТО и Северо-Атлантического альянса абсолютно недружелюбные в наш адрес", — цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

Он отметил, что Путин как главнокомандующий принимает необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность России на должном уровне

Песков напомнил, что России инициировала переговоры по безопасности и ожидает на этой неделе получить письменные ответы на свои предложения, чтобы в дальнейшем напряжённые ситуации не возникали.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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