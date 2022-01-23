Жириновский: Зеленскому пора "упаковывать чемоданы" и бежать из страны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал своё мнение о текущей политике президента Украины Владимира Зеленского. Так, по его мнению, украинскому лидеру пора "упаковывать чемоданы" и бежать из страны. Об этом Жириновский сказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Лидер ЛДПР полагает, что на данный момент с Украиной надо прекратить всяческие переговоры и не идти ни на какие уступки.

"А Зеленский расстреливает наших граждан каждый день. На какие уступки он пойдёт? Выдавать не десять патронов, а семь патронов? Чтобы убивать меньше русских?" — сказал Жириновский.

Кроме того, российский политик обратил внимание на то, что сейчас на Украине явно наблюдается нехватка газа, угля, нефти и продуктов питания. Это, по словам Жириновского, может привести к концу страны.

"Забудьте это слово. Будут малороссийские губернии", — подытожил Владимир Жириновский.

Ранее политолог из Украины Константин Бондаренко высказал мнение о том, что Киеву уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира.

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