Политолог: Украина — пушечное мясо в большом переделе Европы и мира

Политолог из Украины Константин Бондаренко полагает, что у Великобритании свои планы на трансформацию Европы. При этом, по его мнению, роль для украинской стороны в нём уготовлена не лучшая, сообщает РИА Новости.

Бондаренко уверен, что Лондон хочет заполучить роль самостоятельного игрока, а ось Лондон — Анкара сформирована намерено. Эксперт также считает, что на неё могут быть нанизаны следующее партнёры: Польша, Украина, Молдавия и страны Балтии.

"Внимательно изучайте контакты между Киевом и Анкарой, Анкарой и Лондоном. Ничего хорошего Украине это не принесёт — нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира", — сказал политолог.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что партнёры Украины заявлениями о возможном вторжении России расшатывают его страну. Правда, он всё равно умудрился обвинить в происходящем президента России.

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