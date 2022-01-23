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Автор Николай Ткаченко

Сатановский объяснил, почему ситуация с вице-адмиралом Шенбахом выгодна России

Политика
Немецкого вице-адмирала Шенбаха, который высказал своё профессиональное мнение по поводу невозможности возвращения Крыма в состав Украины, по-человечески жалко. И ситуация эта уж очень противная, хотя, если посмотреть с точки зрения надвигающейся европейской войны, для России это даже неплохо. Такое мнение высказал политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.

Эксперт прокомментировал скандальное заявление главкома ВМФ ФРГ, которое обернулось для него немедленной отставкой с поста.

Сатановский объяснил, почему ситуация с вице-адмиралом Шенбахом выгодна России

Аналитик отметил, что украинские политики и посол Украины в Германии при этом впали в такую истерику, что не очень ясно: не они ли командуют Берлином.

"То есть, когда Вашингтон наезжает на ФРГ, пытаясь стравить её с Россией — это хотя бы понятно. Но когда-то же самое делает Киев?! В конце концов, обе Мировые войны Германия оккупировала Украину, а не наоборот. Что-то совсем неладное происходит в головах у нынешнего украинского начальства…", — высказался политолог.

Он добавил, что немецкой армии не слишком хочется воевать с Россией, а тут еще ее командованию собственные политики такую демотивацию устраивают.

Вице-адмирал Шенбах
Вице-адмирал Шенбах

Сатановский считает, что войны никто не хочет в России, а провоцировать ее может только Киев. Однако если война все же будет, то ее нужно выигрывать. А поэтому, чем меньше будет на той стороне на действительной службе профессионалов, тем лучше.

"Интересно, выдвинет кто-нибудь на Западе версию о том, что всё произошедшее в ВМФ ФРГ — это очередной сверххитрый ход российского президента, который, разумеется, реализован при помощи двух его суперагентов — Петрова и Боширова? Купили правительство, спровоцировали адмирала — вот немецкий военный флот и обезврежен. Мы же всегда так действуем, разве неправда? Роскошная версия!" — заключил Сатановский.

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