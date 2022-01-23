В Германии выразили "полное уважение" вице-адмиралу Шенбаху за слова о Путине

Командующий военно-морским флотом Германии вице-адмирал Кей-Ахим Шенбах, высказавший свое мнение о Владимире Путине и Крыме, заслуживает уважения и поддержки. А власти Германии продемонстрировали свой политический дилетантизм, вынудив Шенбаха уйти в отставку. Такое мнение высказали читатели WELT в комментариях на сайте издания. Большинство пользователей встало на защиту уволенного военного.

"Ну, этот человек должен быть министром обороны, потому что у него есть политическое чутье, чувство реальности, и он распознает системные взаимосвязи на метауровне. Антироссийские настроения западных держав в течение многих лет угрожали миру и препятствовали устойчивому экономическому и культурному дискурсу в Центральной Европе", — высказал свое мнение Фрэнсис Б.

"Это действительно круто — высказал собственное мнение и уже ушли! При этом сегодня справедливо критикуют линейную лояльность чиновников 30-х годов!", — заметил Johan.

"Крым был русским. Путин исправил ошибку украинца Хрущева. Отрицатель реальности тот, кто верит, что Крым снова войдет в состав Украины", — написал Роберт К.

"Хорошие люди уходят. Что остается — это мы знаем… Здесь вы признаете порядочность господина Шенбаха", — добавил Laska.

"Шенбах заслуживает нашего полного уважения. Этот человек, настоящий стратег, должен был спокойно быть еще яснее: Германия и Россия заключают пакт о ненападении и вместе маршируют на Украину. Что-то подобное уже работало раньше", — высказался Armin C.

"Господин адмирал не является получателем приказа и, разумеется, имеет право высказать свое мнение! Ему не повезло, что ему приходится сотрудничать с самыми неумелыми политиками всех времен!", — отметил Hans Jurgen R.

"Путин наверняка лежит под столом в Кремле с судорогой смеха. Такого с его командой никогда не случалось. По нему видно, какие дилетанты немцы. Все становится все хуже и хуже", — заключил DR. H.

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