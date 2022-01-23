В Госдуме Зеленскому посоветовали "лайфхак" для присоединения Крыма к Украине

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить о вхождении Незалежной в состав России. По словам парламентария, только таким способом Киеву удастся "объединиться" с Крымом.

Так, Шеремет отреагировал на заявление украинского президента о том, что в скором времени полуостров "вернётся" в вотчину Незалежной и тогда будет провозглашён Акт об объединении с этими территориями.

"Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России. И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства — Российской Федерации", — цитирует депутата РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что, в таком случае, в новом "государстве" не будет места радикалам, националистам и людям, которые "уничтожают Украину".

Ранее Pravda. Ru писала о скандальной отставке главы ВМС Германии, вице-адмирала Кая-Ахим Шенбаха. Вице-адмирал заявил, что президент России Владимир Путин достоин уважения, а Крым никогда больше не будет принадлежать Украине.

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