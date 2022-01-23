Пушков объяснил скандальную отставку Шенбаха: "Поплатился за Крым"

Скандальный уход в отставку командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха не более чем "расплата" за слова о принадлежности Крыма, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее немецкий вице-адмирал прокомментировал "притязания" Незалежной в отношении полуострова.

"Так не только говорить — так даже думать запрещено. Куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то ещё бог знает от кого… Вот такое западному политику нести можно — и это даже поощряется", — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Как подчеркнул Пушков, в данной ситуации никого не интересовал "здравый анализ", а лишь следование "идеологической догме", что командующего ВМС и нарушил.

"Вице-адмирал зашёл за эту незримую, но жёсткую "красную линию". За это и поплатился", — резюмировал российский политик.

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