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Автор Николай Ткаченко

Землянский объяснил, какую игру ведет Британия против "Северного потока-2"

Политика

Вокруг "Северного потока-2" ведется большая геополитическая игра, в которой экономике пока нет места. Безусловно, здесь присутствует еще и фактор Лондона, в сфере влияния которого, судя по косвенным признакам, находится Киев. Украинская газотранспортная система это серьезнейший аргумент для британской дипломатии.

Землянский объяснил, какую игру ведет Британия против "Северного потока-2"

И потеря этого аргумента в виде запуска "Северного потока-2" поломает игру, которую ведут британские дипломаты и политики. Такое мнение высказал Директор Фонда энергетических стратегий Валентин Землянский на YouTube-канале Украина. ру.

По его словам, сейчас вокруг газопровода идет торг, в котором участвуют очень много разных сторон. И комбинация не ограничивается только Москвой, Берлином и Вашингтоном. Там есть еще Лондон, Анкара и Пекин, который тоже может в какой-то степени влиять на ситуацию. Поэтому всё не так просто, как пытаются представить на Украине.

"Игра достаточно сложная. Я не думаю, что это повлияет на взаимоотношение между странами, просто вопрос в цене. До какого предела будут продолжаться торги, и будет страдать европейский бизнес. То есть когда будет понятна точка невозврата, после которой торги уже потеряют смысл и процесс пойдет на запуск", — заметил эксперт по энергетике.

По его мнению, Британия интересна тем, что очень напоминает Украину. И, закупая сжиженный газ по высокой цене, она сама же бьет по своему производству и остаткам промышленности.

Поэтому незапуск "Северного потока-2" Великобритании экономически невыгоден, но она ведет свою "традиционную" игру, заключил Землянский.

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Британия и Украина - сёстры по «газовому несчастью», Землянский объяснил почему так
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина германия великобритания
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