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WarGonzo: Кишинёв стягивает артиллерию к Приднестровью

Политика

На фоне обострения ситуации в Донбассе, впервые за время конфликта всерьёз обостряется ситуация и у рубежей Приднестровской Молдавской Республики. Об этом написал военный журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов в своем Telegram-канале.

WarGonzo: Кишинёв стягивает артиллерию к Приднестровью

Военкор отметил, что на днях пользователи социальных сетей зафиксировали перемещение не просто молдавской армейской техники, а ствольной артиллерии. По его мнению, это вызывает уже гораздо большую тревогу.

Движение техники происходило непосредственно рядом с границей Приднестровья и зоны безопасности, определенной международными соглашениями, где такого рода вооружения не должны появляться в принципе, добавил журналист.

Технику перемещали также в районе военного полигона в Бульбоаке, где уже неоднократно были замечены специалисты НАТО, сообщил он.

"Натовские спецназовцы не так давно проникли в зону безопасности у Дубосар с целью рекогносцировки и даже пытались похитить приднестровского пограничника", — напомнил Пегов.

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Куратор: Олег Артюков
Темы донбасс молдавия приднестровье
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