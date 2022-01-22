WarGonzo: Кишинёв стягивает артиллерию к Приднестровью

На фоне обострения ситуации в Донбассе, впервые за время конфликта всерьёз обостряется ситуация и у рубежей Приднестровской Молдавской Республики. Об этом написал военный журналист, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов в своем Telegram-канале.

Военкор отметил, что на днях пользователи социальных сетей зафиксировали перемещение не просто молдавской армейской техники, а ствольной артиллерии. По его мнению, это вызывает уже гораздо большую тревогу.

Движение техники происходило непосредственно рядом с границей Приднестровья и зоны безопасности, определенной международными соглашениями, где такого рода вооружения не должны появляться в принципе, добавил журналист.

Технику перемещали также в районе военного полигона в Бульбоаке, где уже неоднократно были замечены специалисты НАТО, сообщил он.

"Натовские спецназовцы не так давно проникли в зону безопасности у Дубосар с целью рекогносцировки и даже пытались похитить приднестровского пограничника", — напомнил Пегов.

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