Депутат Госдумы Туров: "Майя Санду снова пробила дно"

Майя Санду снова "пробила дно". По-другому, к сожалению, трудно сказать. Так прокомментировал скандальное заявление президента Молдавии румынским журналистам депутат Госдумы РФ Артем Туров.

Санду напрямую обвинили Россию в агрессии против Молдовы и развязывания войны в 1992 году, заявив, что инициатором конфликта в Приднестровье была Российская Федерация.

По мнению Турова, это очередная попытка переписать историю, однако делать это Санду начала слишком рано. Так как еще живы многие люди, которые являются свидетелями тех трагических событий, когда людей убивали из-за их взглядов молдавские националисты и унионисты. А поддерживали их румынские добровольцы.

Политик напомнил, что тогда жертвами стали сотни мирных жителей, в том числе женщины и дети. И никто не делал даже попыток разговаривать с жителями Приднестровья и Гагаузии, чтобы понять их позицию. Власти Кишинева просто направили карателей.

Депутат считает, что Майя Санду не говорит о тотальном нарушении и ущемлении прав жителей Приднестровья потому, что ее однопартийцы считают их людьми второго сорта.

Именно поэтому обычные люди из Бендер, Тирасполя и Дубоссар тогда и встали на защиту своих домов. А остановили кровопролитие русские миротворцы, заключил Туров.

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