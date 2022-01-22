Леонков: Россия может устроить "сопровождение" британским самолётам с оружием

Россия вполне может устроить "определённое сопровождение" британским самолётам, которые поставляют несколько дней подряд на Украину оружие, заявил военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По словам военного эксперта, определённо, все действия иностранных "союзников" Незалежной находятся на контроле Минобороны РФ. Однако России всё же стоило бы уточнить у Лондона детали вооружения Украины.

"С нашей стороны вполне возможно устроить британским самолётам определённое сопровождение. И неплохо было бы спросить Лондон, с какого перепугу у России под носом идёт такое обустройство, и почему на Украину в таких количествах доставляется столь серьёзное оружие?! Естественно, всё это находится под контролем нашего Министерства обороны, там это воспринимают абсолютно серьёзно, и я уверен, что нужное решение будет принято", — пояснил Леонков в беседе с argumenti. ru.

Кроме того, военспец отметил, что Россия неоднократно заявляла, что не собирается воевать. Но в случае угроз, у властей есть чёткий план действий, к примеру, "блокада".

"Напомню, у нас предусмотрена чёткая градация военных угроз и угроз агрессии, в соответствии с чем наши армия и флот принимают определённые действия. Например, мы не будем пропускать какие-то грузы, можно устроить блокаду, да и вообще, есть много вариантов", — резюмировал военный эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.