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Автор Екатерина Широкова

Леонков: Россия может устроить "сопровождение" британским самолётам с оружием

Политика

Россия вполне может устроить "определённое сопровождение" британским самолётам, которые поставляют несколько дней подряд на Украину оружие, заявил военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Леонков: Россия может устроить "сопровождение" британским самолётам с оружием

По словам военного эксперта, определённо, все действия иностранных "союзников" Незалежной находятся на контроле Минобороны РФ. Однако России всё же стоило бы уточнить у Лондона детали вооружения Украины.

"С нашей стороны вполне возможно устроить британским самолётам определённое сопровождение. И неплохо было бы спросить Лондон, с какого перепугу у России под носом идёт такое обустройство, и почему на Украину в таких количествах доставляется столь серьёзное оружие?! Естественно, всё это находится под контролем нашего Министерства обороны, там это воспринимают абсолютно серьёзно, и я уверен, что нужное решение будет принято", — пояснил Леонков в беседе с argumenti. ru.

Кроме того, военспец отметил, что Россия неоднократно заявляла, что не собирается воевать. Но в случае угроз, у властей есть чёткий план действий, к примеру, "блокада".

"Напомню, у нас предусмотрена чёткая градация военных угроз и угроз агрессии, в соответствии с чем наши армия и флот принимают определённые действия. Например, мы не будем пропускать какие-то грузы, можно устроить блокаду, да и вообще, есть много вариантов", — резюмировал военный эксперт.

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