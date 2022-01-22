Пушков предложил наказать Молдавию за антироссийские высказывания Санду

Сенатор Алексей Пушков заявил, что ввиду антироссийских высказываний президента Молдавии Майи Санду, РФ должна занять более жёсткие позиции по поставкам газа в страну и прекратить "идти на уступки".

Речь идёт о заявлении молдавского президента о том, что якобы в 1992 году Россия направила "своих людей" в Приднестровье разжечь военный конфликт и не дать Молдавии обрести независимость.

"При таких высказываниях со стороны президента Молдавии, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишинёвского руководства. За газ надо платить, а где Санду возьмёт деньги — её дело, не наше", — написал сенатор в своём Telegram.

Пушков подчеркнул, что при подобных заявлениях ни о каких перспективах сотрудничества не идёт и речи. Кроме того, политик уточнил, что российская сторона и так вела себя "чрезмерно корректно".

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