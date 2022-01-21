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Автор Николай Ткаченко

Мэр Харькова ответил Зеленскому на заявление об оккупации города

Политика

Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. Так отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов на слова Владимира Зеленского.

Мэр Харькова ответил Зеленскому на заявление об оккупации города

В интервью Washington Post украинский президент Украины заявил, что Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. По мнению Зеленского, Россия может это сделать под предлогом защиты русскоязычного населения. Это осуществимо после "оккупации и аннексии Крыма", уточнил Зеленский.

Терехов в своем Телеграм-канале заверил всех жителей Харькова, что город готов "твердый отпор потенциальному захватчику", добавив, что для того, чтобы отстоять его есть все силы и средства.

"И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать — на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы", — заявил Терехов.

При этом поводов для беспокойства нет, Харьков будет и дальше развиваться под мирным небом, заключил мэр города.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы украина харьков владимир зеленский
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