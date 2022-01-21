Политолог Гращенков раскрыл "странную" схему с решением о признании ДНР и ЛНР

В случае признания Россией Донецкая и Луганская народные республики могут потерять независимость. Такое мнение высказал политолог Илья Гращенков в своем Telegram-канале.

Эксперт считает, что решение о присоединении двух непризнанных республик внесено в Госдуму, однако сделано это по очень странной схеме. Инициаторами выступили коммунисты, но их готовы поддержать "патриотическая" оппозиция из "Справедливой России" и ЛДПР. "Единая Россия" пока отмалчивается, однако выступил спикер ГД Вячеслав Володин, который предложил обсудить идею на Совете Думы в понедельник, заметил аналитик.

По его словам, очевидно, что идёт игра как на внешнем, так и на внутреннем контурах. А если бы решение было уже принято Кремлём, законопроект был бы спущен в ЕР, а не вброшен через главного противника — КПРФ.

"И до последнего момента было ощущение, что это просто хайп КПРФ, но после поддержки Жириновским и Мироновым, а самое главное, включения в игру Володина, к острой теме явно подтянулись все политически активные игроки", — написал политолог.

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