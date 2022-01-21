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Автор Петр Ермилин

"Коммунисты России": предложение захоронить Ленина — призывы к гражданской войне

Политика

"Коммунисты России" ответили на призыв захоронить Владимира Ленина.

Как сообщил РИА Новости первый заместитель председателя ЦК партии Ярослав Сидоров, это расценивается как призыв к гражданской войне.

"Коммунистическая партия "Коммунисты России" решительно выступает против подобных заявлений. Мы рассматриваем инициативы таких деятелей как публичные призывы к гражданской войне", — заявил депутат.

Ранее депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что Ленина, который "сделал много зла для нашей родины", пора захоронить. Сделать это, по его мнению, необходимо "не у Кремля, а там, где его родственники похоронены".

Митрохин подчеркнул, что, по его мнению, именно Ленин "за немецкие деньги осуществлял государственный переворот".

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Про Ленина
Автор: Петр Ермилин, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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