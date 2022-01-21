"Коммунисты России" ответили на призыв захоронить Владимира Ленина.
Как сообщил РИА Новости первый заместитель председателя ЦК партии Ярослав Сидоров, это расценивается как призыв к гражданской войне.
"Коммунистическая партия "Коммунисты России" решительно выступает против подобных заявлений. Мы рассматриваем инициативы таких деятелей как публичные призывы к гражданской войне", — заявил депутат.
Ранее депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что Ленина, который "сделал много зла для нашей родины", пора захоронить. Сделать это, по его мнению, необходимо "не у Кремля, а там, где его родственники похоронены".
Митрохин подчеркнул, что, по его мнению, именно Ленин "за немецкие деньги осуществлял государственный переворот".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.