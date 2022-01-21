Посол Антонов: США раздувают "мыльный пузырь" по украинскому вопросу

Посол России в США Анатолий Антонов резко высказался в адрес США из-за обвинений в сторону России по дезинформации. По словам дипломата, американские власти намеренно "раздувают мыльный пузырь", чтобы уйти от вопроса по гарантиям безопасности.

Речь идёт об обвинениях Вашингтона, что якобы российская сторона ведёт специальную кампанию и размещает недостоверные сведения о ситуации в Незалежной.

"В течение нескольких часов американцы опубликовали целых три документа, призванные изобличить российские власти и государственные СМИ. Ничего нового мы не увидели. Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений и продолжает опровергать объективные факты о происходящем на Украине, называя их "мифами российской пропаганды", — цитирует Антонова посольство России в США на своей странице в Facebook.

По мнению дипломата, обвинения начали появляться в прессе на фоне предстоящих переговоров между главами внешнеполитических ведомств России и США в Женеве.

"Складывается впечатление, что в США заранее готовят почву для того, чтобы свести дискуссию о гарантиях безопасности в Европе к пресловутой "российской агрессии" против Украины", — резюмировал посол.

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