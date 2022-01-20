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Автор Ольга Лебедева

Политолог прикинул карьерную траекторию для пенсионерки Меркель

Политика

Примерно через месяц после ухода с поста канцлера Ангела Меркель получила солидное предложение о работе:

Политолог прикинул карьерную траекторию для пенсионерки Меркель
  • генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предложил ей председательствовать в консультативной группе в Нью-Йорке.

Но фрау Меркель отказалась.

СМИ уже много лет обсуждают, что она будет делать после завершения своей политической карьеры — не цветы же на даче выращивать?

По мнению политолога Алексея Мартынова, Ангела Меркель пойдёт по пути своих предшественников, экс-канцлера Гельмута Коля и Герхарда Шредера, и так или иначе останется в политике. Например, консультантом.

Напомним, к слову, что Коль основал консалтинговую компанию, а Шредер работает в Nord Stream AG, к тому же с 2017 года также является председателем наблюдательного совета российской "Роснефти".

Как признал Мартынов в интервью "Свободной прессе", Ангела Меркель, всегда была и остаётся "деятельной женщиной":

"Она давно переросла формат собственного государства. Возможно, ей предложат какой-нибудь высокий пост в Еврокомиссии, или иной какой структуре в ЕС. Она ведь, по сути, все их строила, была одним из архитекторов Европейского союза.

Наверное, она в ООН отказалась работать именно потому, что видит себя где-то на континентальном уровне", — сказал российский политолог.

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