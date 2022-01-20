Россиянам надоело ждать "катастрофы" от Байдена

Президент США Джо Байден пригрозил "невиданными" санкциями для России, в случае нападения на Украину. По мнению американского лидера, это будет "катастрофа", которая также ударит и по мировой экономике, в том числе и американской. Байден добавил, что достиг взаимопонимания с Владимиром Путиным во время разговора с ним, и заметил, что лидер России не хочет большой войны.

Угрозы Байдена не оставили равнодушными россиян

В комментариях к материалу РИА Новости они устроили горячее обсуждение темы. По мнению большинства, России уже надоело ждать катастрофы от США.

"Надоел Байден со своими санкциями и угрозами. Писать в белом доме не умеют, ну а читать не разучились? Пусть почитают ядерную доктрину РФ. Где письменный ответ на российские требования по безопасности? Байден писать разучился? Болтун", — заметил Анатолий Фёдоров. "Госдолг США вырос до невиданных небес и продолжает расти. Дед грозит России запретом доллара, осталось Китаю отказаться от расчёта в долларах и все, хана экономике США", — сделал прогноз Евгений К. "Что Байден имел в виду, говоря о большой цене, которую заплатит Россия? Уж не "Сарматы" ли и "Посейдоны", которыми она расплатится рано или поздно с Величайшими, если те не прекратят свою бодягу с помоями выливать на её народ и государство? Пусть не беспокоится, вышлем бесплатно и даже с доставкой на дом", — добавил kostyakov54. "Байден не собирается останавливаться? Сначала российские банки не смогут иметь обращение с долларом, потом китайские, потом европейские и азиатские… Такая вот "перемога" по-американски", — констатировал Владислав Аристов. "Хоть пьеса и дурацкая, продолжать играть надо, играть плохо, но играть, сохраняя хорошую мину. Такие невиданные санкции, как отказать банкам РФ в долларах, это уже не стрельба себе в ногу, это уже стрельба в то, что у них там вместо голов", — заключил Evgeny Sanjiev. (Орфография и пунктуация авторов сохранены)

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