Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США

Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами. Такое мнение высказал политолог, журналист-международник Александр Носович в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что вокруг переговоров идёт сейчас игра на повышение. Причем никто не думает о собственной безопасности, компромиссе и взаимопонимании.

Так, Литва призвала увеличить присутствие военных США в регионе Балтийского моря из-за российских угроз Украине, а Эстония объявила о готовности оперативно разместить на своей территории до пяти тысяч солдат НАТО, отметил аналитик. Но это — с одной стороны.

А с другой, стоит вспомнить декабрьские откровения президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он может и российское ядерное оружие у себя в республике разместить.

По мнению журналиста, это повышение ставок феноменально тем, что в нём начисто отсутствует чувство самосохранения. А ведь те, кто так рвётся в бой, должны понимать, что Россия и США — не самоубийцы. И если они всё-таки решат "жахнуть", то не будут бить друг по другу, а ударят по тем, кто "пытается вставить в разговор свои пять копеек", заключил Носович.

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