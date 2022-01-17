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Автор Игорь Рябов

Эксперт раскритиковал депутата Хамзаева и его антиалкогольную инициативу

Политика

Независимый финансовый аналитик Владимир Нечитайло прокомментировал инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева, который предложил ограничить в России продажу алкоголя в выходные дни.

Эксперт раскритиковал депутата Хамзаева и его антиалкогольную инициативу

Парламентарий объяснил, что подобное ограничение работает во многих странах Европы. Он призвал запретить продажу алкогольной продукции по выходным в магазинах, но оставить возможность покупать спиртное в барах.

По словам Нечитайло, Хамзаев часто предлагает совсем непродуманные законодательные инициативы.

"Складывается впечатление, что Хамзаев занимается самопиаром. Для него не важно, с какой инициативой выступать — лишь бы попасть в топ новостей, чтобы вновь "со всех утюгов" звучала его фамилия", — сказал финансовый аналитик в беседе со "Свободной прессой".

Нечитайло напомнил о том, в прошлом что Хамзаев уже предлагал запретить продажу алкоголя 1 и 2 января, ограничить использование фейерверков пятью днями в году, увеличить на 10 дней отпуск для некурящих, вынести торгующие алкоголем магазины за пределы населенных пунктов и т. д. Ни одна из этих инициатив не нашла поддержку. Впрочем, депутат никогда не предоставлял проработанные законопроекты с экономическими расчётами и экспертными оценками — все его проекты были просто предложениями, сделанными на эмоциях, отметил Нечитайло.

В РФ уже есть закон, который регулирует время и правила продажи алкоголя и даёт регионам право самостоятельно ограничивает его продажу в определенные дни, отметил аналитик.

Если реализовать очередную идею Хамзаева, то она приведёт к созданию чёрного рынка алкоголя и массовым отравлениям суррогатами, считает Нечитайло. Кроме того, ничего не мешает людям, планирующим выпить в выходные дни, закупиться спиртными напитками в пятницу.

Также эксперт обратил внимание на то, что в своей инициативе парламентарий лоббирует деятельность баров. Нечитайло объяснил, почему сомневается во всех предложениях Хамзаева. Дело в том, что ещё недавно депутат, который известен борьбой за трезвость, находился в составе совета директоров компании "Кубанские вина".

"Это чистый популизм. Есть поговорка о том, что когда коту делать нечего, он что-то там лижет. Вот и Хамзаеву нужна цитируемость, причем, не зависимо от содержания", — подчеркнул Нечитайло.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы алкоголь
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