Адвокат Князев усомнился в возможности ареста Порошенко за госизмену

Адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев рассказал в беседе с Pravda.Ru, какое наказание может ждать экс-президента Украины Петра Порошенко, который прилетел в Киев на суд по делу о госизмене.

"На мой взгляд, никто его не арестует. Это всё-таки больше политическая борьба. Уж какая там государственная измена за то, что он там сотрудничал с Донбассом? Вряд ли это дело будет иметь такую серьезную судебную перспективу. А если будет, то нынешнее руководство точно обвинят в том, что это политическое дело", — заявил Князев.

По словам адвоката, в измене родине обвиняют шпионов, а не бывших президентов.

"В интересах кого он предавал родину? России — вроде нет. США? Не знаю. Измена родине — это обычно к шпионам, не к бывшему главе государства. Поэтому не думаю, что арестуют. Наверное, поэтому и прилетел, что не боится. А если арестуют, то это вообще будет что-то такое невообразимое. Потому что таких случаев наперечёт, когда бывшего президента арестовывали за что-либо", — отметил собеседник издания.

В понедельник, 17 января экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко прилетел в Киев, чтобы предстать перед судом по делу о госизмене из-за поставок угля из Донбасса. Партия бывшего главы государства считает уголовное дело, возбуждённое в отношении Порошенко, проявлением политических репрессий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.