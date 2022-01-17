Постпред при ОБСЕ Лукашевич: ситуация в Донбассе сильно ухудшилась

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич заявил о сильном ухудшении ситуации на Донбассе, что может свидетельствовать о планах Украины решить проблему Донбасса силовым методом.

По словам Лукашевича, ухудшение ситуации "подводит к выводу о том, что все украинское руководство не исключает силовой сценарий решения проблем Донбасса". Постпреда при ОБСЕ цитирует РИА Новости.

Ранее Лукашевич заявил, что Россию разочаровала реакция Запада на предложения в сфере безопасности. Во время переговоров в Вене западные партнёры не дали адекватный ответ, однако постоянно напоминали об озабоченности якобы агрессивным поведением РФ по отношению к Украине.

На днях украинский историк и политолог Владимир Корнилов сказал, что если России не удастся достигнуть договорённостей с НАТО по гарантиям безопасности, то Москва может признать ДНР и ЛНР.

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