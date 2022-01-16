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Автор Валентина Севрюгина

Песков: Россия не будет обсуждать вывод вооружения из Калининграда

Политика

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается обсуждать возможность вывода вооружений из Калининградской области. Об этом официальный представитель Кремля сказал в интервью телеканалу CNN.

Песков: Россия не будет обсуждать вывод вооружения из Калининграда

"Россия не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет, каких-либо вооружений из Калининграда, поскольку Калининград является территорией России", — заявил Дмитрий Песков.

Также в своём интервью пресс-секретарь затронул тему санкций США в адрес России. По его мнению, данное решение может привести к разрыву отношений. 

Ранее польский полковник Марек Вжосек говорил о том, что Калининградская область используется Россией в качестве "военного пугала" для стран Запада. 

По его мнению, Россия продолжает наращивать военную мощь на своих западных границах, а Калининград стал аванпостом, где размещается большое количество самого современного российского вооружения. 

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Олег Артюков
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