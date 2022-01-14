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Автор Светлана Нерадовская

Голикова: публичные места можно будет посещать по ПЦР-тесту

Политика

Согласно заявлению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, граждане, которые не имеют сертификата о прививке от COVID-19, смогут посещать общественные места по ПЦР-тесту и после 1 февраля.

Голикова: публичные места можно будет посещать по ПЦР-тесту

Она отметила, что 14 января в законопроект о QR-кодах будет внесено соответствующее дополнение. Как пишет РИА Новости, правительство решило отложить обсуждение законопроекта о QR-кодах.

"Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР", — пояснила Голикова представителям прессы.

Вице-премьер уточнила, что Минздрав сможет сам устанавливать срок действия сертификата у тех граждан, которые имеют медотвод, то есть не могут вакцинироваться по медицинским показаниям.

Также Голикова отметила, что сертификаты, которые будут выдаваться военнослужащим и сотрудникам силовых структур, будут иметь всю необходимую защиту их персональных данных.

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С 1 февраля 2022 года люди без сертификата должны будут делать пцр-тесты
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы татьяна голикова
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