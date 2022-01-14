Голикова: публичные места можно будет посещать по ПЦР-тесту

Согласно заявлению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, граждане, которые не имеют сертификата о прививке от COVID-19, смогут посещать общественные места по ПЦР-тесту и после 1 февраля.

Она отметила, что 14 января в законопроект о QR-кодах будет внесено соответствующее дополнение. Как пишет РИА Новости, правительство решило отложить обсуждение законопроекта о QR-кодах.

"Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР", — пояснила Голикова представителям прессы.

Вице-премьер уточнила, что Минздрав сможет сам устанавливать срок действия сертификата у тех граждан, которые имеют медотвод, то есть не могут вакцинироваться по медицинским показаниям.

Также Голикова отметила, что сертификаты, которые будут выдаваться военнослужащим и сотрудникам силовых структур, будут иметь всю необходимую защиту их персональных данных.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.