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Автор Ольга Лебедева

Политика или война: Москва поставила Запад перед простым, но нелёгким, выбором

Политика

Россия готова ответить на угрозы НАТО с применением военно-технических средств. И, если такая необходимость возникнет ввиду того, что политические средства будут бессильны, мы это сделаем. Хотя и не хотелось бы.

Политика или война: Москва поставила Запад перед простым, но нелёгким, выбором

Так заявил, выступая на пресс-конференции после завершения переговоров Россия — НАТО, состоявшихся в среду в Брюсселе, Александр Грушко, заместитель главы российского МИД.

По его словам, наша делегация "чётко обозначила" позицию России:

"… если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности, то будем принимать все необходимые меры, чтобы их парировать. В том числе и военными средствами, если не получится политическими".

Дипломат отметил, что политика НАТО заключается в попытках сдерживать Россию любыми способами. И это "мешает переговорному процессу", вынуждая Москву в ответ вести "политику контрсдерживания".

"У России и Североатлантического альянса на сегодняшний день нет объединяющей повестки. Вообще нет", — констатировал Грушко.

Как ранее рассказывала Pravda.Ru, генсек НАТО сообщил, что переговорщики в Брюсселе решили "не решать с кондачка", а ещё раз проконсультироваться со своими правительствами. Поэтому, по его словам,переговоры поставили на паузу.

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Будет ли война между Россией и Западом в 2022-ом? Политолог удивил ответом
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы нато война россия
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Политика или война: Москва поставила Запад перед простым, но нелёгким, выбором
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