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Автор Ольга Лебедева

Захарова ткнула Нуланд носом в проблемы Америки

Политика

США должны заниматься своими собственными проблемами, а не раздавать непрошеные советы другим странам.

Захарова ткнула Нуланд носом в проблемы Америки

Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на комментарий заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по поводу финансирования российской армии.

Напомним, госпожа Нуланд во время брифинга во вторник заявила буквально следующее:

"Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда в снег".

Захарова ответила в свойственной ей манере:

"Виктория, оставайся гражданкой США и думай о том же, но в отношении своей собственной страны — у вас есть куча проблем", — написала спикер МИД РФ в Телеграм.

И даже на некоторые "слабые места" Америки указала. Например:

"Качество американского образования хорошо подтверждается абсурдными, полными ошибок заявлениями официальных лиц Белого дома”.

Захарова также отметила, что реакция Америки на пандемию доказала, что ее система здравоохранения была сломана.

” И если вы так беспокоитесь о дорогах, — продолжила она, — то лучше всего начать с Нью-Йорка. Таких выбоин, какие встречаются на Манхэттене, нет ни в одном крупном городе мира”.

Захарова завершила свой спич, обвинением Вашингтона в сохранении военных баз по всей Европе, окружающих Россию "как во время холодной войны или жарким летом”, и в том, что американцы предпочитают разжигать "цветные революции” за рубежом, а не оплачивать внутренние программы.

”Не знаете, с чего начать? — пишет дипломат. — Начните с Филадельфийских пустошей или Кэмдена (два региона США, которые известны высоким уровнем преступности-Прим. ред.) - ваш выбор. Удачи".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы мария захарова
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