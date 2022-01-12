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Автор Игорь Рябов

Замглавы МИД РФ Глушко: расширение НАТО приведёт к большим рискам

Политика

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что расширение Североатлантического альянса приведёт к рискам, которые перевесят это расширение.

Замглавы МИД РФ Глушко: расширение НАТО приведёт к большим рискам

"Дальнейшее расширение альянса сопряжено с рисками, которые перевесят любое решение о дальнейшем расширении", — сказал Грушко на брифинге по итогам переговоров России с НАТО. Его цитирует РИА Новости.

Замглавы МИД РФ констатировал деградацию архитектуры безопасности в Европе и, в частности, контроля над вооружениями. Он отметил, что гарантии, которые предлагает Москва, улучшат не только безопасность России, но и НАТО.

"Попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, обречены на провал. Мы не дадим этого сделать", — подчеркнул Грушко.

Он призвал НАТО перестать оказывать военное содействие Украине и поставлять Киеву вооружение ради деэскалации ситуации. Если НАТО продолжит игнорировать инициативы России по деэскалации, то это создаст предпосылки возникновения инцидентов и конфликтов, подрыва основ безопасности, отметил дипломат. При этом если альянс будет сдерживать Москву, то Россия начнет контрсдерживание НАТО, добавил Грушко.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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