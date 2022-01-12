Володин: США похожи на слона в посудной лавке, разрушающего безопасность

США похожи на слона в посудной лавке, который разрушает систему международной безопасности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своём Telegram-канале он прокомментировал прошедшие российско-американские переговоры. По мнению политика, Штаты пытаются отойти от системы обеспечения безопасности, которую страны долго возводили во избежание повторения Второй мировой войны.

"Сегодня Вашингтон, как слон в посудной лавке, разрушает систему обеспечения международной безопасности", — написал Володин.

Он добавил, что США в одностороннем порядке вышли из важных соглашений, которые позволяли сохранять военно-стратегический баланс. Речь идёт о Договорах по ПРО, по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу.

"Ненужной Вашингтону оказывается и ООН: США в обход неё принимают решения о бомбардировках суверенных стран, вторжении на территории других государств", — считает председатель Госдумы.

Володин подчеркнул: сейчас также "деградирует" ОБСЕ, призванная обеспечивать безопасность в Европе.

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