Песков рассказал, как удалось уничтожить террористов в Казахстане

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что быстро подавить террористическую активность в Казахстане удалось благодаря эффективным действиям местных правоохранителей и помощи стран ОДКБ.

"Это, конечно, эффективные действия казахстанских силовиков, героические действия. Не обошлось без жертв, достаточно геройских. И та помощь, которая по запросу главы государства Казахстана была оказана по линии ОДКБ. ОДКБ показал тоже свою эффективность", — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что всё это доказало, насколько Организация Договора о коллективной безопасности востребована, обоснована и актуальна.

В первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты после того, как жители двух городов вышли на митинг против роста цен на сжиженный газ. Вскоре в крупнейших городах Казахстана начались беспорядки, мародёрство, нападения на госучреждения. Власти страны ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию. Организация Объединённых Наций сообщила, что в результате протестных акций были ранены более одной тысячи человек. По данным МВД Казахстана, жертвами беспорядков стали 17 правоохранителей.

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