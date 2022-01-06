Депутат Госдумы Бальбек увидел руку террористов ИГ* в ситуации в Казахстане

Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек заявил, что за беспорядками в Казахстане стоят террористы "Исламского государства"*, а управляют протестом казахи, которые прошли обучение в Турции у Фетхуллаха Гюлена, организатора переворота в Анкаре.

По словам парламентария, организаторами массовых беспорядков в Казахстане являются террористы ИГ*, поскольку в их стиле "жестокие убийства и абсурдные требования". При этом "штабы" состоят из казахов, прошедших обучение в турецких учебных заведениях Фетхуллаха Гюлена, который в своё время организовал переворот в Анкаре.

В Турции Гюлен обвиняется в создании террористической организации фетхуллахистов, которая попыталась совершить государственный переворот в июле 2016 года.

Бальбек считает, что в настоящее время Казахстан вынужден расплачиваться за отправку студентов в иностранные образовательные учреждения.

"Подцепили идеологический вирус на свою голову у Гюлена и им подобным. К тому же Казахстан интересен радикалам и как плацдарм подскока на российские мусульманские республики", — сказал Бальбек в беседе с РИА Новости.

В первые дни 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже по всей стране вспыхнули протесты, которые переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицейскими. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и занял пост главы Совета безопасности, но это не помогло остановить беспорядки. На территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения. Более тысячи человек пострадали в ходе столкновений, 13 правоохранителей погибли.

* Организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.