Путин дал поручение учредить новые льготы для семей с детьми

Глава РФ Владимир Путин отдал правительству поручение ввести новые льготы для семей, имеющих трёх и более детей. Соответствующее сообщение появилось на правительственном официальном сайте.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть вопрос об обеспечении земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трёх и более детей, необходимой инфраструктурой (инженерной, коммунальной, социальной). А также о финансировании соответствующих расходов", — говорится в сообщении относительно поручений президента.

Законопроект по поддержке семей с детьми глава государства поручил подготовить к 1 июля 2022 года. Подготовка будет осуществляться под контролем премьер-министра Михаила Мишустина, а также глав высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Также Путин попросил правительство разработать проект по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями, после достижения ими возраста 18 лет.

"Представить предложения об обеспечении начиная с 2022 года в рамках деятельности Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" больных после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и об оказании им медицинской помощи, предусмотрев поэтапное увеличение возраста таких больных", — указано на сайте главы государства.

Для исполнения этого поручения президент поставил правительству срок до 15 февраля.

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