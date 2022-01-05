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Автор Ольга Лебедева

В Москве потребовали от Европы санкций против Украины за героизацию нацистов

Политика

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин обратил внимание мировой — и прежде всего европейской — общественности — на тот факт, что государственная идеология Украины все больше скатывается националистической форме.

В Москве потребовали от Европы санкций против Украины за героизацию нацистов

Поводом для призыва "к общеевропейскому ответу на героизацию нацизма на Украине" стали факельные шествия в Киеве, которые уже традиционно проводились ультраправыми активистами в честь дня рождения гитлеровского пособника Степана Бандеры.

"Недопустимо, когда в 21 веке снова прославляются нацистские лидеры, те, кто организовывал зверства, были нацистскими пособниками, сжигали деревни дотла, убивали пожилых людей, женщин, детей и младенцев”, — написал Володин в телеграмме.

По его словам, европейские страны должны выступить с единым ответом на возрождение ультранационализма в Украине и других странах и "обдумать идею введения санкций против Киева за разрешение подобных событий".

"То, что происходит на Украине, должно быть осуждено Европейским парламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. Руководство страны должно быть привлечено к ответственности за пропаганду национализма, должны быть введены санкции, должно быть сделано все, чтобы остановить его (нацизма) возрождение в Европе”, — написал Володин, пообещав поднять этот вопрос с европейскими законодателями во время предстоящих межпарламентских встреч.

Российский парламентарий подчеркнул, что те, кто "упускает из виду такую тенденцию на Украине", должны быть тоже привлечены к ответственности, сказал чиновник. Хотя Володин никого конкретно не упомянул, он указал, что "ужасно”, что некоторые "страны НАТО” поставляют оружие Украине, несмотря на ее крайне правый дрейф.

Напомним, тысячи неонацистских активистов приняли участие в марше с факелами в минувшую субботу, когда они отмечали день рождения Степана Бандеры, бывшего лидера (ОУН*).

Нацистский пособник Бандера рассматривается украинскими националистами как "герой", который стремился создать независимое украинское государство. Он был убит в Мюнхене, Германия, в 1959 году советским агентом в отместку за военные преступления ОУН.

К слову, возмущены происходящим не только в России, но и в Израиле:

"Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскорбляет память жертв Холокоста в Украине”, — заявило посольство Израиля в Киеве в Facebook. Однако до сих пор официальной реакции на пронацистский марш ни со стороны ЕС, ни со стороны США не последовало.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы украина степан бандера вячеслав володин
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