На Украине с 1 января начал действовать закон, запрещающий судам РФ доступ во внутренние воды страны.
Соответствующий документ появился на сайте Верховной рады Украины. В нём сказано, что корабли под флагом "государства-агрессора" больше не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Такую же меру ввели в отношении каботажных грузовых судов во внутренних водах страны.
Добавим, что к внутренним речным водным путям относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие.
В последнее время между РФ и Украиной сохраняются напряжённые отношения. Западные СМИ регулярно распространяют информацию о том, что Россия якобы готовит нападение на украинские земли, однако в Кремле уже неоднократно опровергали эти сведения.
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