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Автор Юлия Миленина

Запрет доступа грузовых судов России к внутренним водам Украины вступил в силу

Политика

На Украине с 1 января начал действовать закон, запрещающий судам РФ доступ во внутренние воды страны.

Запрет доступа грузовых судов России к внутренним водам Украины вступил в силу

Соответствующий документ появился на сайте Верховной рады Украины. В нём сказано, что корабли под флагом "государства-агрессора" больше не могут перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Такую же меру ввели в отношении каботажных грузовых судов во внутренних водах страны.

  • Помимо этого, в документе сказано, что с 1 января 2022 года Киев вводит запрет на регистрацию в Государственном судовом реестре Украины плавательных средств, которые находятся во владении граждан РФ.

Добавим, что к внутренним речным водным путям относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и другие.

В последнее время между РФ и Украиной сохраняются напряжённые отношения. Западные СМИ регулярно распространяют информацию о том, что Россия якобы готовит нападение на украинские земли, однако в Кремле уже неоднократно опровергали эти сведения.

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