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Автор Екатерина Широкова

Лавров: России нужна новая система по безопасности в партнёрстве с Западом

Политика

Россия должна юридически подкрепить договорённости с западными странами в отношении гарантий безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, система должна быть основана "на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства".

Лавров: России нужна новая система по безопасности в партнёрстве с Западом

Речь идёт о проектах гарантий безопасности, которые ведомство опубликовало не так давно.

"Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евроатлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства. Особо подчеркну: нам нужны именно юридически обязывающие гарантии", — цитирует министра РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что такая мера необходима хотя бы потому, что западные власти не держат свои обещания. Касается это и расширения НАТО, и в целом безопасности вооружений.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы нато россия безопасность сергей лавров
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