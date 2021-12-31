Лавров: России нужна новая система по безопасности в партнёрстве с Западом

Россия должна юридически подкрепить договорённости с западными странами в отношении гарантий безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, система должна быть основана "на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства".

Речь идёт о проектах гарантий безопасности, которые ведомство опубликовало не так давно.

"Наши предложения нацелены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на одобренном единогласно лидерами всех государств Евроатлантики в 1990-е годы принципе неделимости безопасности и отказе от попыток добиться военного превосходства. Особо подчеркну: нам нужны именно юридически обязывающие гарантии", — цитирует министра РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что такая мера необходима хотя бы потому, что западные власти не держат свои обещания. Касается это и расширения НАТО, и в целом безопасности вооружений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.