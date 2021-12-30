Захарова: Киев "будет расстреливать" мирных жителей Украины из оружия НАТО

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев "будет расстреливать" мирных жителей Украины, используя оружие НАТО.

По её словам, представители Североатлантического альянса не осознают, что техника, поставляемая на Украину, может создавать угрозу населению.

"Надо спросить у стран-членов НАТО: понимают ли они, что из их оружия и при их помощи киевский режим будет расстреливать мирное население Украины?", — приводит комментарий Захаровой РИА Новости.

С весны 2014 года украинская армия проводит военную операцию против самопровозглашённых ДНР и ЛНР, заявивших о своей независимости после государственного переворота. Жертвами боевых действий стали порядка 13 тысяч человек. Военные из Украины регулярно обстреливают жилые районы, несмотря на соглашения о перемирии.

В Кремле уже неоднократно выражали обеспокоенность тем, что Киев отказывается от выполнения минских соглашений и не стремится к решению конфликта.

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