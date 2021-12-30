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Автор Юлия Миленина

Захарова: Киев "будет расстреливать" мирных жителей Украины из оружия НАТО

Политика

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев "будет расстреливать" мирных жителей Украины, используя оружие НАТО.

Захарова: Киев "будет расстреливать" мирных жителей Украины из оружия НАТО

По её словам, представители Североатлантического альянса не осознают, что техника, поставляемая на Украину, может создавать угрозу населению.

"Надо спросить у стран-членов НАТО: понимают ли они, что из их оружия и при их помощи киевский режим будет расстреливать мирное население Украины?", — приводит комментарий Захаровой РИА Новости.

С весны 2014 года украинская армия проводит военную операцию против самопровозглашённых ДНР и ЛНР, заявивших о своей независимости после государственного переворота. Жертвами боевых действий стали порядка 13 тысяч человек. Военные из Украины регулярно обстреливают жилые районы, несмотря на соглашения о перемирии.

В Кремле уже неоднократно выражали обеспокоенность тем, что Киев отказывается от выполнения минских соглашений и не стремится к решению конфликта.

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Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы нато мария захарова
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