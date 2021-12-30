ЛДПР предлагает сделать предновогоднюю пенсионную выплату ежегодной

Депутатами фракции ЛДПР, возглавляемой Владимиром Жириновским, наряду с сенаторами Ириной Кожановой и Еленой Афанасьевой, в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому пенсионная предновогодняя выплата должна стать ежегодной. С законопроектом можно ознакомиться в думской электронной базе, где он был опубликован 30 декабря.

Авторы законопроекта объяснили, для чего выдвинули этот законопроект.

"Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров", — объяснили они.

Депутаты напомнили, что перед Новым годом денежные расходы граждан неизбежно растут, ведь люди вынуждены покупать много продуктов и подарки для близких.

"В этот период в особом внимании и поддержке со стороны государства нуждаются социально уязвимые категории граждан, к которым относятся пенсионеры. Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату. Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник", — говорится в пояснительной записке к предложенному законопроекту.

Авторы предлагают утвердить дополнительную предновогоднюю выплату из средств федерального бюджета для всех категорий пенсионеров, и работающим, и неработающим.

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