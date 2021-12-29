Немецкий регулятор заявил об отсутствии изменений по срокам сертификации СП-2

В федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что сотрудники ведомства не меняли свою позицию относительно сроков завершения сертификации российского "Северного потока-2", передаёт РИА Новости.

Представитель организации подчеркнула: оценки руководителя сетевого агентства Йохена Хомана по окончанию процесса всё ещё остаются в силе. Ранее глава ведомства сообщал, что сертификация, скорее всего, не будет завершена в первой половине 2022 года.

Процедура одобрения газопровода продолжается. Её пришлось приостановить, так как немецкий регулятор потребовал создать дочернее предприятие Nord Sream 2 AG в ФРГ. Далее необходимо подать заявку на сертификацию от его лица. Такие нормы закреплены в европейском законодательстве.

Только после их выполнения сертификация "Северного потока-2" будет продолжена.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял в интервью РБК, что процедура сертификации СП-2 должна завершиться в течение первой половины следующего года или даже раньше.

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