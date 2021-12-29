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МИД РФ: вопрос террористической угрозы от Афганистана остаётся открытым

Политика

В Афганистане по-прежнему остаётся большое количество приверженцев запрещённых радикальных движений. По словам замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, террористическая угроза сохраняется для России и стран Центральной Азии.

МИД РФ: вопрос террористической угрозы от Афганистана остаётся открытым

В частности, речь идёт об "адептах" террористических радикальных движений ИГ* и "Аль-Каида"*.

"Внимательно следим за развитием ситуации в Афганистане, где имеется высокая степень террористических угроз, исходящих от "осевших" там приверженцев ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*, в том числе для нашей страны и государств Центральной Азии", — пояснил Сыромолотов в беседе с РИА Новости.

Замглавы МИД уточнил, что многие радикалы "осели" на территории Афганистана после госпереворота и захвата власти "Талибаном"*.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Сыромолотова об обстановке в Сирии. Так, по словам замглавы МИД, Вооружённые Силы РФ совместно с сирийскими военными смогли ослабить террористическую угрозу со стороны радикалов на территории страны.

* Террористические организации, запрещённые на территории Российской Федерации.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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