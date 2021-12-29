В посольстве РФ ответили на просьбу Госдепа освободить двух американцев из тюрем

Представители посольства РФ в Вашингтоне отреагировали на требование Госдепа США освободить из российских тюрем двух американцев — Пола Уилана и Тревора Рида.

Они сообщили в Twitter-аккаунте, что граждан США арестовали и отправили в колонию за совершение серьёзных преступлений.

Также в посольстве РФ подчеркнули: россияне, отбывающие наказание в американских тюрьмах, нередко оказываются под стражей "по надуманным предлогам".

В публикации дипломаты обратились к госдепу США с ответным предложением. Они потребовали освободить граждан РФ:

Константина Ярошенко ;

; Романа Селезнёва ;

; Виктора Бута.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Россия должна предоставить свободу американцам немедленно и без каких-либо условий. По его словам, в ближайшее время они должны встретиться со своими семьями.

Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж, а Рид получил девять лет тюрьмы за насилие по отношению к столичным полицейским.

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