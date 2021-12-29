Боррель: требование РФ прекратить расширение НАТО — неприемлемое условие

Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что российские предложения по гарантиям безопасности, согласно которым требуется прекратить расширение НАТО и Евросоюза на восток, являются "совершенно неприемлемыми условиями".

По его словам, проекты соглашений, подготовленные Москвой, представляют собой "чисто российскую повестку", которая впервые была отражена в письменной форме, передаёт издание Welt.

"Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия", — сказал Боррель.

Глава евродипломатии также добавил, что в Североатлантическом альянсе и ЕС недовольны предложениями России в отношении Украины.

Ранее РФ направила США и НАТО проекты документов по гарантиям безопасности. В одном из пунктов сказано, что альянс должен прекратить дальнейшее продвижение на восток, в том числе на украинские земли. Американские власти и представители НАТО ещё не дали конкретный ответ на предложения Москвы.

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