Рябков: Расширения НАТО больше не будет. Точка

На предстоящих переговорах с Вашингтоном Москва не только воспрепятствует, но и полностью остановит любое расширение военного блока НАТО во главе с США на восток.

Так заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу".

По его словам, Россия вступит в переговоры с чёткой повесткой дня и отвергнет любые попытки американских дипломатов ослабить предлагаемое соглашение между двумя сторонами.

"Наше руководство неоднократно заявляло, что мы больше не можем мириться с ситуацией, которая складывается в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем мириться с расширением НАТО. Мы не просто предотвратим это. Мы положим этому конец”, — сказал Рябков.

Переговоры, которые должны состояться 10 января, будут сосредоточены на двух обнародованных проектах договоров, включающих список гарантий, которые Россия хочет получить от США и НАТО. Помимо обещаний о том, что блок не будет расширяться на восток, Москва требует прекращения сотрудничества Запада с постсоветскими странами, вывода ядерного оружия США из Европы и передислокации войск и ракет НАТО подальше от российской границы.

Однако, по словам Рябкова, США хотят игнорировать жесткие требования России, вместо этого предлагая менее структурированную форму переговоров:

"Мы не должны выдвигать какую-то безразмерную повестку дня, когда в наших интересах включать темы, которые уже давно были урегулированы по другим каналам. Мы должны сосредоточиться исключительно на двух проектах документов, которые мы представили”, — сказал дипломат.

Комментарии Рябкова последовали за цитатами в западных СМИ из неназванных источников в Белом доме, утверждавших, что предстоящие переговоры будут посвящены контролю над вооружениями, а также ситуации на российско-украинской границе.

"Это само по себе является очень сложной задачей, учитывая степень разногласий между нами и США, а также США и НАТО по этим вопросам”, — сказал заместитель министра иностранных дел, пояснив, что Россия не примет никаких попыток Америки "разбавить” обсуждение предлагаемых договоров: "В таком случае мы пришли бы к выводу, что США не готовы к серьезному разговору. Мы призываем к переговорам, интенсивным и быстрым. Мы считаем, что этот вопрос не просто назрел. Он перезрел”, — добавил он.

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