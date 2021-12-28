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Дипломат Хойсген заявил, что санкции Запада против РФ должны затронуть "СП-2"

Политика

Немецкий дипломат Кристоф Хойсген заявил, что США и Европа должны занять позицию против Москвы и утвердить санкции, в том числе в отношении "Северного потока-2".

Дипломат Хойсген заявил, что санкции Запада против РФ должны затронуть "СП-2"

Политик убеждён: президент РФ Владимир Путин начал подготовку к военным действиям на границе с Украиной. По его мнению, российский лидер ищет причину вторжения на территорию государства, считая, что Штаты и европейские страны ослаблены сменой правительства и "бесславным завершением миссии" в Афганистане, передаёт RND.

"Балтийский газопровод "Северный поток-2" и исключение России из международной платёжной системы SWIFT должны быть включены в возможные санкции", — сказал Хойсген.

В Кремле уже неоднократно заявляли, что у РФ нет "агрессивных планов" в отношении Украины и других государств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал: Россия передвигает войска исключительно в рамках своей территории и никому не угрожает.

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Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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