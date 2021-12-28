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Дипломат Хойсген: Белоруссия не смогла высвободиться из "российских объятий"

Политика

Власти Белоруссии не воспользовались своим шансом высвободиться из "российских объятий". Об этом заявил дипломат из Германии Кристоф Хойсген в интервью редакционной сети RND.

Дипломат Хойсген: Белоруссия не смогла высвободиться из "российских объятий"

По словам политика, у Белоруссии была возможность наладить тесные отношения с Западом, однако президент страны Александр Лукашенко сделал выбор в пользу сотрудничества с РФ.

"Германия и Европа сделали всё, чтобы дать Белоруссии шанс реформировать государство, приблизить страну к мировой экономике, вывести её из объятий РФ", — сказал Хойсген.

Он подчеркнул: Лукашенко испугался, что либерализация и демократизация Республики нанесут ему личный политический ущерб. Поэтому, отметил дипломат, белорусский лидер стал "полностью экономически и политически зависимым" от России.

Хойсген также добавил, что в отличие от Белоруссии Украина пошла по другому пути и начала выстраивать связи с Западом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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