Экс-глава Минэкономики Украины дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным

Экс-глава Минэкономики Украины Виктор Суслов посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому ради переговоров с российским лидером Владимиром Путиным перестать считать РФ страной-агрессором.

По его словам, Киев должен обратить внимание на последние заявления президента России и руководителя МИД Сергея Лаврова.

"Пока украинская сторона считает, что Путин возглавляет государство-агрессор, что РФ является стороной конфликта, переговоров однозначно не будет", — сказал Суслов в эфире канала "Наш".

Он добавил, что Зеленский не должен упускать шанс провести разговор с Путиным, ведь Донбасс уже начал активно интегрироваться в российскую экономическую систему.

Экс-министр подчеркнул: у украинского лидера есть ещё одна возможность "поймать" президента РФ. По мнению Суслова, главы государств могут встретиться в Китае на Олимпийский играх. Однако он усомнился, что власти США "разрешат" Зеленскому лететь в Пекин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.