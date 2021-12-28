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Экс-глава Минэкономики Украины дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным

Политика

Экс-глава Минэкономики Украины Виктор Суслов посоветовал президенту страны Владимиру Зеленскому ради переговоров с российским лидером Владимиром Путиным перестать считать РФ страной-агрессором.

Экс-глава Минэкономики Украины дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным

По его словам, Киев должен обратить внимание на последние заявления президента России и руководителя МИД Сергея Лаврова.

"Пока украинская сторона считает, что Путин возглавляет государство-агрессор, что РФ является стороной конфликта, переговоров однозначно не будет", — сказал Суслов в эфире канала "Наш".

Он добавил, что Зеленский не должен упускать шанс провести разговор с Путиным, ведь Донбасс уже начал активно интегрироваться в российскую экономическую систему.

Экс-министр подчеркнул: у украинского лидера есть ещё одна возможность "поймать" президента РФ. По мнению Суслова, главы государств могут встретиться в Китае на Олимпийский играх. Однако он усомнился, что власти США "разрешат" Зеленскому лететь в Пекин.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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