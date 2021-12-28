Кулеба: принятие требований РФ по гарантиям безопасности — унижение для США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал США и НАТО не принимать предложения РФ по гарантиям безопасности.

По его словам, такое решение станет "большим унижением" для американцев и представителей Североатлантического альянса. Такое мнение глава украинского дипведомства выразил в интервью изданию "РБК-Украина".

Он напомнил, что власти РФ предложили НАТО прекратить дальнейшее продвижение на восток.

"Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме — это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания альянса", — отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина — ключевая причина появления проектов соглашений РФ с Североатлантическим альянсом и Штатами. Он подчеркнул: Запад делится с Киевом всеми сведениями о ходе переговоров с Россией.

Ранее РФ направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. В одном из пунктов сказано, что альянс больше не должен расширяться на восток, в том числе на украинские земли.

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