Фененко: встреча США и России по "украинскому вопросу" не разрядит обстановку

Предстоящие возможные переговоры по "украинскому вопросу" между Россией и США вряд ли помогут смягчить ситуацию, заявил доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко.

По словам политолога, провести встречу и о чём-то договориться конкретном, далеко не то же самое.

"На сегодняшний день параметры компромисса между Россией и США не просматриваются. Дело в том, что наши противоречия вокруг Украины носят не сиюминутный, а, скажем так, фундаментальный характер", — пояснил Фененко в беседе с РИА Новости.

Кроме того, по словам политолога, ситуация вокруг Незалежной даёт возможность США "создавать прецеденты", что позволяет внести разлад между Россией и Западом.

"Украина — это возможность создать какой-то конфликт России и посмотреть на её реакцию и вбить клин между Россией и Европейским союзом. Поэтому американцы, конечно, будут цепляться за Украину и за поддержку статуса-кво вокруг Украины", — резюмировал Фененко.

Ранее Pravda.Ru публиковала информацию о возможной встрече российской стороны с представителями США по вопросу "около украинской" темы. Встречу планируют провести в первый рабочий день января.

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