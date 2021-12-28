"Какая-то насмешка": на Украине раскритиковали указ о воинском учёте женщин

Руководитель политсовета украинской партии "НАШИ" Александр Долженков считает ошибкой новый приказ Минобороны страны о воинском учёте женщин.

По его словам, этот документ — насмешка над украинками. Он напомнил, что в Вооружённых силах планируют выполнить приказ до конца 2022 года.

"Зачем эти дополнительные проблемы для наших женщин? Это насмешка над ними", — сказал Долженков в эфире телеканала "Наш".

Политик подчеркнул: Минобороны выдало соответствующий приказ, так как в стране не выполняются требования по мобилизации мужского населения. Он считает, что действующие военкоматы не справляются с этим условием.

"В качестве такой опции решили, думаю, дополнить до укомплектования по воинскому учёту за счёт женского населения", — заключил глава политсовета.

Ранее стало известно, что на Украине вступил в силу новый приказ, согласно которому сотни тысяч женщин будут поставлены на воинский учёт. За уклонение от обязанности предусмотрена административная ответственность.

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