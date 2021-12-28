РФ и США проведут переговоры по Украине после новогодних каникул

Представители России и США встретятся 10 января по вопросу контроля над вооружениями и положению дел на Украине. Кто именно войдёт в делегацию и где пройдёт встреча, пока не сообщается.

"США и Российская Федерация проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января", — цитирует РИА Новости информацию иностранных СМИ.

Кроме того, запланирована ещё одна встреча между российской стороной и ОБСЕ. По данным СМИ, она может состояться 13 января.

Ранее Pravda.Ru писала о возможном заседании Россия — НАТО 12 января. Согласно информации, речь на встрече пойдёт о взаимных гарантиях безопасности и проектах, которые не так давно опубликовали российские власти. В частности, речь идёт об отказе от размещения ракет и расширения альянса, в том числе и за счёт бывших стран экс-СССР.

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