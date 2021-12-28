Политолог Светов не согласился с положениями новой Конституции Белоруссии

Положения новой Конституции Белоруссии о патриотизме и сохранении исторической памяти вызывают вопросы. Об этом заявил журналист и политолог Юрий Светов.

Он напомнил, что, согласно проекту документа, патриотизм должен стать обязанностью народа. Однако это внутренне выношенное чувство, которое нельзя рассматривать как долг, ведь тогда всё обернётся "пустым фатализмом", подчеркнул Светов.

По словам политолога, при развале СССР никто из так называемых советских патриотов не выступил против этого процесса. Он считает, что чувство патриотизма должно формироваться постепенно.

"Я воспитывал свою дочь, внуков — мы разговаривали о нашей стране, о погибших на фронте моих родителях, почему они пошли защищать свою страну", — сказал Светов в интервью Телеканалу "360".

Эксперт также усомнился в том, что жизнь в Республике кардинально изменится после введения новых норм.

Ранее на сайте госагентства БелТА появился проект новой Конституции Белоруссии. В документе сказано, что детей необходимо готовить к общественно полезному труду, внушая уважение к историческим и национальным традициям.

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